18 Ara 2023 - 18:40 - Asayiş

Gümrük kaçağı sigara yakalandı

Ağrı’da yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.