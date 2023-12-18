Gümrük kaçağı sigara yakalandı

Ağrı’da yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.