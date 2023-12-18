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Gümrük kaçağı sigara yakalandı

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Ağrı’da yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gümrük kaçağı sigara yakalandı mask
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Ağrı’da yol kontrol uygulamalarında yapılan aramalarda bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bin 376 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Ara 2023 - 18:40 - Asayiş

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