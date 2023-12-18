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6 bin bağ ot yandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı. Edinilen bilgilere göre, yangın, akşam saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi’nde meydana geldi.

6 bin bağ ot yandı mask
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı.
Edinilen bilgilere göre, yangın, akşam saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Necmettin Uçar isimli vatandaşın ot yığınında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Necmettin Uçak isimli vatandaş, 6 bin bağ otunun yandığını belirterek, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Ara 2023 - 18:27 - Asayiş

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