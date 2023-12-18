Yerinde Dönüşüm için kaç başvuru yapıldı? Bakan açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde zarar gören yapılar için uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi’ndeki başvuru sayısını açıkladı. Bakan Mehmet Özhaseki proje ile güvenli ve sağlam yapıların yapıldığını, belirli kurallara göre yeni yapıların oluşturulduğu ve bu kurallara bağlı kalınacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başvuru sayısını, “Bugün itibarıyla
"Yerinde Dönüşüm" projemize 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere 250 bin 170 başvuru aldık”
diye bildirdi.
“DÖRT KIRMIZIÇİZGİMİZİ TAVİZSİZ UYGULUYORUZ”
Bakan Özhaseki,
“Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yerinde Dönüşüm Proje’mizde 4 kırmızıçizgimizi tavizsiz uyguluyoruz; Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz”
açıklamalarında bulundu.
“HIZLI DÖNÜŞÜMÜ EL BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,
“Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası Bakanlığımızın Denetiminde TOKİ güvencesinde olan Yerinde Dönüşüm ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz”
diyerek bildirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.