18 Ara 2023 - 18:20 - Gündem

Yerinde Dönüşüm için kaç başvuru yapıldı? Bakan açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde zarar gören yapılar için uygulanan Yerinde Dönüşüm Projesi’ndeki başvuru sayısını açıkladı. Bakan Mehmet Özhaseki proje ile güvenli ve sağlam yapıların yapıldığını, belirli kurallara göre yeni yapıların oluşturulduğu ve bu kurallara bağlı kalınacağını bildirdi.