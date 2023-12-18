Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Özdemir’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Beşkonaklar Sokak, Akça Apartmanı, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Sarıçam Apartmanı, No: 62/5, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Akoğul’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Coşkunlar Sokak, No: 28, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 22, Battalgazi,
45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erbil Açıkel’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Hüseyin Dede Sokak, No: 16, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Dinçer’in taziye adresi: Bulunmamaktadır.
56 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Osman Çubuk’un taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir,
88 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şerife Gündüz’ün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Nohutlu Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Remzi İlter’in taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge,
69 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ahmet Munduz’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi,
96 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mercan Duran’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan”
Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.