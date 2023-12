Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Özdemir’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Beşkonaklar Sokak, Akça Apartmanı, Battalgazi,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Sarıçam Apartmanı, No: 62/5, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Akoğul’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Coşkunlar Sokak, No: 28, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Yeşilçam Caddesi, No: 22, Battalgazi,

45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erbil Açıkel’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Hüseyin Dede Sokak, No: 16, Battalgazi,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Dinçer’in taziye adresi: Bulunmamaktadır.

56 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Osman Çubuk’un taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir,

88 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şerife Gündüz’ün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Nohutlu Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Remzi İlter’in taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge,

69 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ahmet Munduz’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi,

96 yaşında vefat eden ve Hamidiye Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mercan Duran’ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan”