O ile uyarı geldi!

FIRAT EDAŞ tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FIRAT EDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde yarın planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bingöl’de şu ilçe ve mahallelere elektrik enerjisi verilemeyecek:
“Yarın 01.00 ila 06.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayboyu, Simani, Saray bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yenişehir bölgelerine
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kümbet Köyü, Kaşıkçı Köyü, Çukurtepe Köyü, Çiftlikköy Köyü, Mollaşakir Köyü, Geçitli Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Arıcılar Köyü Kork Mevkii, Arıcılar Köyü Merkez Mevkii, Hoşkar Mahallesi, Çimenli Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Elmadüzü köyü, Çevreli, Kayanakdüzü bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.