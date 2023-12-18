18 Ara 2023 - 15:01 - Yaşam

O ile uyarı geldi!

FIRAT EDAŞ tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FIRAT EDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde yarın planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.