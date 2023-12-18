Açık Öğretim için ilk sınav tarihleri açıklandı

Açık Öğretim Lise eğitimi için yapılacak olan sınav tarihleri açıklandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavları uygulanacak. Sınavların tarih ve saatleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden edinebileceği, sınav yerlerine ait bilgilere ulaşabilecekleri bildirildi.

Yapılan açıklamalara göre bugün itibari ile sınava girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden ulaşabilecek. Verilen bilgilere göre şu tarihler arasında sınavlar gerçekleştirilecek;

SINAVLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA OLACAK

Öğrenciler verilen sınav tarihlerinde giriş belgelerinde belirtilen okullarda sınava girebilecek. Açık Öğretim Lisesi sınavları ise;

“1’nci Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü 10.00'da,

2’nci Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü 14.00'da

3’üncü Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü 10.00'da” sınav giriş belgesinde belirtilen okullarda yapılacak.