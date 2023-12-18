Kayseri ve Kahramanmaraş yarın dikkat! saatler sürecek

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyeceği açıklandı:

“Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Örencik, Yazyurdu, Süleymanlı, Cebir, Yamaçlı, Sakaltutan, Sosun, Kepez mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Semerkent Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 10.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kaynar, Altıkesek, Beserek, Çukuryurt, Halitbeyören, Hayriye, Kavakköy, Malakköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Altıkesek, Halitbeyören mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Kılılı Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ile 14.30 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Avşar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.