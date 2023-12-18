18 Ara 2023 - 14:20 - Gündem

O kamu bankası Yazıhan’da faaliyete geçti

Malatya Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün açıklamalarına göre ilçe için 2’nci kamu bankası olacak Halk Bankası hizmet vermeye başlayacak. Verilen bilgilere göre kamu bankalarından olan Halk Bankasının Yazıhan Şubesi bugün itibari ile açılacak. İlçede hizmet verecek yeni bankanın ilçe sakinlerine ve çiftçilere ise kolaylık sağlayacağı bildirildi.