O kamu bankası Yazıhan’da faaliyete geçti

Malatya Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün açıklamalarına göre ilçe için 2’nci kamu bankası olacak Halk Bankası hizmet vermeye başlayacak. Verilen bilgilere göre kamu bankalarından olan Halk Bankasının Yazıhan Şubesi bugün itibari ile açılacak. İlçede hizmet verecek yeni bankanın ilçe sakinlerine ve çiftçilere ise kolaylık sağlayacağı bildirildi.
Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk bugün hizmet verecek banka hakkında
“İlçemize kazandırdığımız ikinci bir kamu bankasının faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz”
dedi.
BUGÜN İTİBARİ İLE HİZMETE GİRİYOR
Başkan Nevzat Öztürk,
“İlçemizde esnaf ve üreticilerimizin sorunlarını çözmek ve işlerinde kolaylık sağlamak için, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz yoğun istişareler neticesinde, İlçemizde yapmış olduğumuz Konuk Evi binasında bulunan ticari alanlar ve üst katta bulunan 4 adet bağımsız bölümü tahsis ettiğimiz Halk Bankası Yazıhan Şubesi, bugün itibari ile faaliyete geçmiştir. Halk Bankası Yazıhan Şubesinin kurulması için destek veren herkese teşekkür ediyor, Halk Bankası ilçemizdeki esnaflarımıza, üreticilerimize ve bütün ilçe sakinlerimize hayırlı olsun”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.