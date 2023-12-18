Öğrencilere teknolojik bağımlılık semineri verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik 'Teknolojik Bağımlılıklar' seminerleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Bilgi Evlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler veriliyor. Seminerler merkez, Selahaddin Eyyubi, Ali Emiri, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgi Evlerinde Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi Psikologlarından Serap Çapraz ve Uğur Çağan Alakuştekin tarafından verildi.

Psikologlar, öğrencilerin yaş kriterlerini göz önüne alarak bağımlılık, teknolojik bağımlılık belirtileri, risk altındaki bağımlılıklar, süreçleri ve engellenme yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Seminerlerde teknolojik araçların insan yaşamını kolaylaştıran noktalara da vurgu yapan psikologlar, en önemli sorunların ise bu araçları kullanırken yararlı durumlardan çok çocukların zihinsel gelişimlerine zarar verdiklerini belirtti.

Teknoloji bağımlılığına karşı koruyucu önlemler ve önleyici etkileri de aktaran psikologlar, bağımlılık öncesi ve sonrası öğrenciler neler yapabileceği konusunda sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı