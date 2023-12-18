En büyük İlgiyi o topladı

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev, "Yerli Malı Yurdun Malı Türkiye Yüzyılının Harikaları" isimli serginin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sergide yer alan 91 eser arasında özellikle Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un maketi en büyük ilgiyi çekti. Sergiyi iki günde yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen yerli malı haftası, bu yıl Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi araçlarına odaklandı. AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi, toplamda 91 eseri ziyaretçilere sundu. Sergide, kara araçlarından deniz ve hava araçlarına kadar birçok yerli savunma sanayi ürününün maketleri yer aldı.

Sergiyi değerlendiren Başkan Sinan Özhüsrev, TOGG'un maketinin en büyük ilgiyi çektiğini belirterek,

"Sergimizde toplam 91 ürün bulunuyordu. Yerli üretim milli savunma sanayisinde kara araçlarına, deniz ve hava araçlarına kadar sergimizde birçok ürünün maketi vardı. 90 tane maket ve bir de yerli ve milli otomobilimiz TOGG vardı. Sergimiz 7’den 70’e her vatandaşımızın dikkatini çekti"

dedi.

Serginin gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlaması ve yerli üretim konusunda farkındalık oluşturması amacıyla düzenlendiği belirtilirken, TOGG'un öne çıkması yerli otomobilin geniş bir kesimde merak ve takdirle karşılandığını gösteriyor.



“90 MAKET VE YERLİ OTOMOBİLİMİZ TOGG VARDI”

Gerçekleştirdikleri sergi hakkında bilgi AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev,

“Sergimizde toplam 91 ürün bulunuyordu. Yerli üretim milli savunma sanayisinde kara araçlarına, kara araçlarından, deniz ve hava araçlarına kadar sergimizde birçok ürünün maketi vardı. 90 tane maket ve bir de yerli ve milli otomobilimiz TOGG vardı. Buradaki eserler Malatyalı bir abimizin koleksiyonuna aitti. Bizde bu noktada gençlerin bilinçlenmesi ve kendilerine bir hedef çizmesi noktasında bir rota olması açısından kendilerinden bir ricada bulunduk ve bu eserleri sergiledik”

şeklinde konuştu.

“HER VATANDAŞIMIZIN DİKKATİNİ ÇEKTİ”

Serginin çok büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Özhüsrev,

“Sergimize çok büyük bir ilgi vardı, iki gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Gelen bütün misafirlerin ilk uğradı nokta “Yerli malı Yurdun malı, Türkiye Yüzyılının harikaları” sloganı ile gerçekleştirdiğimiz sergi oldu. Özellikle gençler ilgi gösterdi. Orada ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Deneyap atölyelerinde çalışma hevesinde olan kardeşlerimizi de yönlendirmelerde bulunduk. Sergideki eserleri görüp,

‘Biz bu kadar güçlü, bu kadar büyük müyüz?’ diyen gençlerimiz de oldu. Bunun dışında sergimiz 7’den 70’e her vatandaşımızın dikkatini çekti. Sergimiz iki günde yaklaşık 20 bine yakın bir ziyaretçi ağırladı”

ifadelerine yer verdi.

“BİR KEZ DAHA ANLAMIŞ OLUYORUZ”

Sergiyi ziyaret eden Emre Korkmaz isimli vatandaş,

“Çok güzel bir sergi olmuş. Böyle sergilerle ülkemizin ne kadar güçlü ve büyük bir ülke olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Sergide benim en çok özellikle yerli ve milli savunma sanayimize ait savaş uçakları ve tabi ki yerli aracımız TOGG’un olması dikkatimi çekti. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

diye konuştu.