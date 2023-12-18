Başkan Gürkan, Ortaköy Mahallesi muhtarlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kesimlerde bulunan mahallelere önemli hizmetler sunduğunu belirten Başkan Gürkan, "Ortaköy Mahallemize baktığımızda yolları asfaltlanmış, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılmış" dedi.

Başkan Gürkan, Malatya genelinde depremler, pandemi ve küresel ekonomik krize rağmen yapılan yatırımlardan ve hizmetlerden bahsederek, kırsalda üretim yapan vatandaşların desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, depremler sonrasında şehrin yeniden ayağa kaldırılması ve hasar gören yapıların düzenli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Başkan Gürkan'ın hizmet ve çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Kocaman, mahallelerine yapılan altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ise Ortaköy Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Gürkan'a teşekkür etti.

“DEPREMLERE PANDEMİYE VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZE RAĞMEN”

Malatya merkeze ve kırsal kesimlere yapılan bazı yatırımlara değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz göreve geldiğimizde, ‘susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yerleşim birimimiz kalmayacak’ dedik. Bu konuda çalışmalarımızı 2019 yılından itibaren başlattık. Depremlere, pandemiye ve küresel ekonomik krize rağmen yatırımlarımızı yapmaya devam ettik. Biz göreve gelmeden önce Vagon Fabrikası, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, alternatif yollar, yeni bir kayısı pazarı, kütüphane, kanalizasyon, ilçelerde arıtma tesisleri, kırsalda asfalt çalışmaları konuşuluyordu. Biz, ‘hiçbir akarsuya atık su karışmayacak’ dedik ve bütün ilçelerimize arıtma tesisi kurduk. Bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları kurduk. İlçelerimizin yollarını, kanalizasyonlarını, içme suyu hatlarını yaptık. Ortaköy Mahallemize baktığımızda yolları asfaltlanmış, içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılmış, özellikle bölgedeki vatandaşın üretim yapma noktasındaki suyu için MASKİ gerekli çalışmaları yapmıştır. Kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızın bulundukları yerde kalmaları ve üretimde teşvikin olması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Tabii sadece sulama borusu ile sınırlı kalmıyor. Çiftçilerimize sedir, ağaç ve tohumlar veriyoruz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve MASKİ’miz nezdinde bu çalışmaları sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“DÜZGÜN YAPILAŞMA YAPILMASI NOKTASINDA İLGİLİ ARKADAŞLARA GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK”

Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra yaraların sarılması için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Gürkan, “Bilindiği üzere 6 Şubat’ta kıyametin provası, yüzyılın felaketini yaşadık. Şehrimizde 133 bin bağımsız bölümümüz ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Şehrin merkezi olan ve ticaretin yürütüldüğü alanlarımız yıkıldı. Ama şunu açıkça söyleyebilirim; ben, 20 yıllık Belediye Başkanıyım. Ruhsat verdiğim, yaptığım veya yaptırdığım binalarda hasar yoktur. Bundan sonraki süreçte yapılar doğru düzlem, doğru zeminde etütler yapılarak, yeniden bir düzenleme ile yapılıyor. Zemin etütlerinin yeniden sağlamlaştırılması, perde beton, bodrum, taşıyıcı kolonlar ve düzgün yapılaşma yapılması noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Gerekli yönetmelikler de hazırlandı. Şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması noktasında meclisimizde çıkan kararla Türkiye’de ilk defa Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kurduk. Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda bir şube müdürlüğü halkla ilişkileri yürütecek. Diğeri teknik işleri, diğer bir şube müdürlüğü ise mali işleri yürütecek. Vatandaşımıza verilecek olan 750 bin hibe, 750 bin kredi ile ve vatandaşlarımızdan alacağımız destekle birlikte biz Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde konutları daha ucuza mal etmek hedefindeyiz. Konutları hak sahiplerine teslim etmek ve onların kalıcı konutlarda kalması noktasında gayretlerimiz devam ediyor” diyerek bilgilendirdi.

“TÜRKİYE’DE DEPREM SÜRECİNİ EN İYİ YÖNETEN MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan deprem zamanında vatandaşların tahliye sürecini anlatarak, “Malatya Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir belediyedir. 6 Şubat depremlerinden sonra ilk 3 günde 321 bin vatandaşımızı il dışına gönderdik. Bunlardan 121 bin vatandaşımızı Kayseri ve Malatya’daki minibüslerle kara yolu ile gönderdik. 100 bin civarındaki vatandaşımızı hava yolu ile 70 bin kişiyi de demir yolu ile gönderdik. 30 bin vatandaşımızı da feribotlarla başka illere gönderdik. Deprem zamanı hiçbir yolumuz kapanmamıştı. Biz üs bölgeler oluşturmuştuk. MASKİ, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığı şehrin her yerinde üs bölgeler oluşturdu. Ermenek’teki, Kurucaova’daki enkazlara üs bölgelerimizdeki birimlerimiz hemen müdahale edebildi. 718 mahallemizin yolları açıktı. Vatandaşımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapıldı. Diğer taraftan da çadır kent ve konteyner kentler kuruldu ve bunların altyapısı yapıldı. 74 tane konteyner kentimiz var. Her konteyner kente 300 kilometre altyapı yapıldı. 60 kilometre elektrik, 60 kilometre su, 60 kilometre kanalizasyon, 60 kilometre asfalt, 60 kilometre su drenajı yapıldı. Bu rakamlar bir şehrin altyapısı kadardır ve biz bunu 9 ay gibi bir sürede bitirdik. Türkiye’de deprem sürecini en iyi yöneten Malatya Büyükşehir Belediyesidir” şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZ SELAHATTİN GÜRKAN’A VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Ortaköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Kocaman, “Mahallemizde 2 bin 300 metrelik içme suyu hattımız vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi son 2 yılda bu içme suyu hattını yeniledi. Yine mahallemize Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık bir kilometreye yakın kanalizasyon hattı yapıldı. Geçen sene mahallemize yeni bir kaynaktan su getirildi ve burada da 2 bin metreye yakın bir çalışma yapıldı. Sulama suyu ile alakalı 5 bin 500 metreye yakın boru hattı döşendi. Yollarımız asfaltlandı. Bizim için en önemli olan şeylerden biri de karla mücadele. Bu durum mahallemizde büyük sorun teşkil ediyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi sabah, akşam kar küreme çalışmalarına devam ettiği için yollarımız açık kalıyor. Yapılan bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

“ÇALIŞMALARI YERİNDE GEZDİK, İNCELEDİK VE YAPILAN ÇALIŞMALARA ŞAHİT OLDUK”

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ise yaptığı konuşmada “Ortaköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Kocaman ev sahipliğinde Yeşilyurt muhtarları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Ortaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldik. Selahattin Başkanımız sağ olsun Adıyaman sınırında olan Ortaköy Mahallesi’ne alt yapısı ve üst yapısı ile güzel çalışmalar yapmış. Bütün bu çalışmaları yerinde gezdik, inceledik ve yapılan çalışmalara şahit olduk. Allah devletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi daim etsin” diyerek yorumladı. (Bülten)