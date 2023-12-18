Enkaz sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Ekipler, mahallede bulunan ev ve iş yerlerinin önünde biriken enkaz sonrası kalıntıları ortadan kaldırdı. Ayrıca, yollarda ve kaldırımlarda biriken moloz ve çöplerin de temizlendiği bildirildi.

“ELİ DEĞEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Devam eden bir hizmet çalışması olduğunu belirten Fırat Mahallesi Muhtarı Fırat Biner, “Battalgazi Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde gerçekten Fırat Mahallesi’nde ve diğer bölgeler de dâhil olmak üzere temizliğe önem veren, temizliği şiar edinen, vatandaşının rahatlığı noktasında mümkün mertebe fedakârlıklar yapan, elinden geleni yapan bir belediye. Ben bunu gerçekten hissediyorum. Biz Battalgazi Belediye’mize herhangi bir talebimiz doğrultusunda vardığımızda Battalgazi Belediyesi’nden herhangi bir erteleme, ötelemeyle karşılaşmadık. Bütün çalışmalarda, temizlik işlerinde olsun asfalt dökümünde olsun kilit taş yapımında olsun gerekli bütün çalışmalarda taleplerimizi ilettikçe Battalgazi Belediyesi duyarsız kalmadı. Mümkün mertebe, ellerinden geldiğince bize hizmet vermeye çalıştı. Enkazların etkisiyle kaldırımlarımız, yollarımız, asfaltlarımız kirlendi. 106 tane ağır hasarlı binamızın yıkımı bitti. Sonrasında ise Battalgazi Belediyesi 4’üncü kez enkaz sonrası temizliği için mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Yine bugün de Fırat Mahallesi’nde hummalı bir şekilde Temizlik İşleri Birimi çalışmalarına devam ediyor. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız şehrimizi gezdiği zaman bu kadar yıkıma rağmen belediyenin ayakta durmasını, çalışmasını resmen takdir ediyor. Zaten temizdik, yine temiz olmaya çalışıyoruz. Ben Fırat Mahallesi Muhtarı olarak mahallem adına kıymetli başkanım Sayın Osman Güder’e, temizlik işleri ekibine ve eli değen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Bülten