Başkan Yıldız'dan çağrı: özel hastaneler neden denetlenmiyor

Sağlık Uygulama Tebligatına (SUT) göre özel hastanelerde alınması gereken en fazla ücretin yüzde 200 işle sınırlı olduğunu belirten Yıldız, birçok branşta 750-1500 TL arası alınan fark ücretlerinin vatandaşın ekonomik sıkıntısını artırdığını dile getirdi. Ayrıca, özel hastane sahiplerinin iktidar partisi il yönetim kurullarında Başkan Yardımcısı olmalarının dokunulmazlıklarını artırdığını savundu. Başkan Yıldız, yerel yöneticilerin vatandaşla ilişkisinin sadece seçim dönemlerinde olduğunu ifade ederek, vatandaşları gelecek nesillere daha iyi bir şehir ve ülke bırakma adına seçimlere dikkat etmeye çağırdı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız Malatya’da her alanda denetimsizliğin kurbanının Malatya’da yaşayanlar olduğunu ifade ederek Sağlık İl Müdürü Dr. Erhan Berk’e Özel Hastanelerin denetlenip denetlenmediğini sordu.

Başkan Yıldız 6 Şubat tarihli depremler sonrasında özellikle deprem bölgesinde fiyatların aşırı derecede arttığı ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan insanların daha da sarsıldığını ifade ederek,

“Gün geçmiyor ki vatandaş oy verip destek beklediği hükümetten yeni bir şamar daha yemesin. Kiraların gün geçtikçe arttığı Malatya’da ki denetimsizlik Özel Hastane sektörünü iyice eline geçirmiş durumda. Sağlık Uygulama Tebligatına (SUT) göre Özel hastanelerde alınması gereken en fazla ücret yüzde 200 işle sınırlı iken birçok branşta 750 – 1500 TL arası alınan fark ücretleri vatandaşın sırtındaki kamburu daha da artırmaktadır. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Sağlık İl Müdürünün vatandaşın yanında olması gerekirken herhangi bir denetim yapılmaması sorun teşkil etmektedir. Özel Hastane sahiplerinin mevcut iktidar partisinin il yönetim kurullarında Başkan Yardımcısı olmaları ise dokunulmazlıkları artırmaktadır”

şeklinde konuştu.

Başkan Yıldız, kendi ceplerini Malatya’yı önemsediklerinden daha fazla önemseyenlerden mutlaka hesap sorulması gerektiğini ifade ederek,

“Evinize aldığınız bir ürün için kılı kırk yararken ülkeyi yönetecek kişileri seçerken geleceğimiz olan çocuklarımızı veya ülkemizi düşünmememizi anlayamıyorum. Bu hükümetin ve yerel yöneticilerin vatandaş ile işi sadece seçimden seçime olmaktadır. Bu anlamda vatandaşımız gelecek nesillere daha iyi bir şehir, daha iyi bir ülke bırakma adına seçimlerine dikkat etmesi gerekmektedir”

dedi.

Kaynak: Bülten