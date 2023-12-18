Emeklilerin yüzde 50 zam tepkisi

Emekliliklerinin keyfini çıkarıyorlar. Ama biz Malatya’dan İstanbul’a gidemiyoruz. 60-65 yaşında emekli oluyoruz, 70 yaşında ölüyoruz. Emekliliğimizin keyfini çıkartamıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın,

"Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. İşçi emeklisi için farklı bir artış olacak. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz"

söylemini BUSABAH’a değerlendiren emekliler yüzde 50 orandaki zammın yetmeyeceğini dile getirdiler.

Malatya gibi hem pahalı hem de deprem bölgesi bir şehirde emekli olmanın güç olduğunu ifade eden Fadime Tutar isimli kadın, memur emeklisi olduğunu söyledi.

“SADECE HİÇBİR ŞEYİN ARTMAMASI GEREKİYOR”

Yüzde 50 oranındaki zammın yetmeyeceğini belirten Tutar,

“Ben memur emeklisiyim. Evimiz yıkıldı ve TOKİ’nin bizlere ev vermesini bekliyoruz. Kirada kalıyoruz. Kiramız 8 bin TL. Eşimi 2 yıl önce kaybettim. Çocuklarıma hem anne hem de babama olmaya çalışıyorum. Her şey çok pahalı. Aldığım maaş gerecekten yetmiyor. Çocuğumun birisi okulu bitirdi boşta, diğerleri okuyor. Her şeye zamlandı. Ne dükkânların ne marketlerin ne de pazarların yanına bile yaklaşılmıyor. Mecburen aldığım maaşı tasarruflu kullanmam lazım. Evet, yüzde 50 oranında zam yapılacağı dile getiriliyor ama bu zam da yetmeyecek. Çünkü memur, memur emeklisi ve asgari ücrete zamla birlikte her şeyin fiyatı tekrar artacak. Bu nedenle verilen zam oranı ancak fiyatı artan ürünlerin fiyatını bile karşılamayacak. Biz zam falan istemiyoruz, sadece hiçbir şeyin artmaması gerekiyor. Hiçbir şey artmasa zaten aldığımız maaş bize yeter”

şeklinde konuştu.

“KİRALAR ÇOK PAHALI”

“Bir memur emeklisinin maaş tutarı 13 bin 200 liraya kadar çıkıyor” diyen Mehmet Zorlu isimli emekli ise,

“8 bin lira maaş alan da var, 13 bin liradan fazla maaş alan da var. Zor günler geçiriyoruz. Hayat çok pahalı. Evlatlar olmazsa bir emekli zor geçinir. Özellikle Malatya’da yaşayıp da kira vermek zorunda kalan emeklinin hiç yaşama şansı yok. Torunumuzun cebine ne 5 kuruş koyabiliyoruz ne de markete gidip de ona bir çikolata alabiliyoruz. Kiralar çok pahalı. Benim evim depremlerden dolayı ağır hasarlı oldu ve yıkıldı. Şimdi çevreyolunun altında kirada oturuyorum, çevre yolu olmasına rağmen kiram 7 bin TL. Gelin de aldığınız maaşla geçinin. Şimdi yüzde 50 civarında emekli memurlara zam yapılacağı belirtiliyor. Artık alıştık verilen zamla birlikte her şeyin fiyatı katlanarak artacak. Bütün ürünlerin fiyatı yüzde 100’ün üzerinde artacak. O zaman verilen zammın da bir önemi kalmıyor. Yüzde 50 çok az. En az bir emekliye yüzde 70’in üzerinde zam verilmeli”

söyleminde bulundu.

“EMEKLİLİĞİMİZİN KEYFİNİ ÇIKARTAMIYORUZ”

Emekliliklerinin keyfini çıkaramadıklarını ifade eden Kemal Özarslan isimli emekli ise, şunları kaydetti:

“Emekliler ancak öldükten sonra emekliliğinin keyfini çıkarabilir. Türkiye’de emekli olan birisinin mutlu olması imkânsız. Bir insan emekli olmak ister ki, doğrudan emekliliğinin keyfini çıkarabilsin. Ancak bizler emekli olmuyoruz ki, sıkıntıya düşmeyelim, geçim sıkıntısıyla boğuşmayalım. Ben ne ülkemi ne de hükümetimi kötülüyorum. Bu gözle görünen bir gerçek. Avrupa’da emekliler belirli aralıklarla tatile gidiyorlar. Emekliliklerinin keyfini çıkarıyorlar. Ama biz Malatya’dan İstanbul’a gidemiyoruz. Otobüs, uçak biletleri ayyuka çıktı. Biz 60-65 yaşında emekli oluyoruz, 70 yaşında ölüyoruz. Emekliliğimizin keyfini çıkartamıyoruz. Ben öyle bir ülke hayal ediyorum ki ne geçim sıkıntısı olsun ne de bir huzursuzluk. Bu hayalimin gerçekleşmeyeceğini biliyorum ama yine de hayal etmek çok güzel. Biz emekliler geçinemiyoruz. Bizim için verilecek olan zam oranı yüksek gibi görünebilir ama yeterli değil.”

Kaynak: Busabah Gazetesi