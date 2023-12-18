Deprem bölgesindeki çocuklara umut oluyor

Türkiye Eğitim Vakfı (TEGV) tarafından deprem bölgelerine yönlendirilen Ateş Böceği Eğitim Birimleri Malatya’da da yerini alarak, yaklaşık bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde yer alan Düş Gezgini TIR’ı hem öğrencilerden hem de velilerden yoğun ilgi görüyor. Düş Gezgini, Ateş Böceği Öğrenim Birimi hakkında bilgi veren birim yöneticisi Yusuf Şös, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim biriminde genellikle okul öğrencilerine eğitimler verdiklerini söyleyen Yusuf Şös, tatillerde bireysel, dışarıdan öğrenciler alabildiklerinin de altını çizdi.

“UMUDU YEŞERTMEYE ÇALIŞTI”

Ateş Böceği Öğrenim Birimleri hakkında bilgi veren öğrenim birimi yöneticisi Yusuf Şös,

“17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi’nin ardından, eğitimin hiçbir koşulda kesintiye uğramaması düşüncesiyle hareket eden TEGV, biri derslik, diğeri bilgisayar dersliği olarak tasarlanmış ‘Umut 2000’ isimli iki otobüs ile deprem bölgesinde çalışmalarını başlattı. Eğitimin yanı sıra çocukların yüreklerinde umudu yeşertmeye çalıştı. Deprem bölgesinde 6 ay içinde 10 binin üzerinde çocuğa eğitim desteği verildi. Bu çalışmanın ardından otobüsler, Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet göstermeye başladı ve burada da bin 700 çocuğa ulaşıldı. Gittiği yerlerde belirli bir süre kalıp ışığını yayması ve sonrasında farklı noktalarda birçok çocuğa ulaşarak eğitim desteği sağlamasından dolayı bu araçlara Ateşböceği Öğrenim Birimi adı verildi. Türkiye’nin 4 bir yanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan işbirliğiyle ilköğretim okullarının bahçelerine ya da yakınlarına yerleşen Ateşböceği Öğrenim Birimleri, tematik ve standart olmak üzere iki farklı model ile etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda da Malatya’da Şehit Zekeriya Bitmez Ortaokulunun bahçesinde bir dorsemiz bulunuyor. Standart Ateşböceği Öğrenim Birimleri, 12 bilgisayarlı Bilişim ve Teknoloji Alanı ve matematik, fen, okuma ve sanat alanlarında etkinliklerin yapıldığı Serbest Etkinlik Alanı’ndan oluşuyor. Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi, Düş Gezgini, Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi, Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi ve Algo Ateşböceği Öğrenim Birimi olarak adlandırılan yedi tematik Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde ise belirlenen temalar doğrultusunda yapılandırılmış birer etkinlik odası bulunuyor. Öğrenim Birimleri’nin hepsinde, Ateşböceği Yöneticisi’nin yaşadığı bir yaşam alanı da yer alıyor. Bu okuldaki Ateşböceği Öğrenim Birimimiz Düş Gezgini”

şeklinde konuştu.

“DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ”

Düş Gezgini Ateş Böceği Öğrenim Birimi’nde verilen eğitimleri sıralayan birim yöneticisi Şös,

“Burada ilköğretim çağı çocuklarının, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunmayı, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirmeyi, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Düş Gezgini Ateşböceği’nde çocukların sanatçı tanıma, üç boyutlu çalışmalar, farklı baskı teknikleri ve atık çalışmaları gibi birçok farklı sanat etkinliği ile keyifli vakit geçirmeleri planlanıyor. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz bir şekilde birinci sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerimize veriliyor. Verilen eğitimlerle öğrenciler sanatsal düşünceleri deneme, gözlem, merak, araştırma, hayal gücü ve duygularla keşfeder, temel sanat kavramları ile tanışır, sanatsal becerilerini arttırmalarını sağlar, sanata yönelik olumlu tutum kazanır, sanatsal etkinlikler yoluyla iletişim ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirir”

ifadelerine yer verdi.

“SANATSAL EĞİTİMLERİN OLDUĞU BİR TIR DORSESİ”

Eğitim programı hakkında da bilgi veren Yusuf Şös,

“Eğitim programlarımız geleneksel resim dersinin sınırlarını zorlayan, dünyada değişmekte olan yeni sanat eğitim yöntem ve teknikleri ile uyumludur. Etkinlik 2 farklı kademede; 1-4. sınıflara ayrı, 5-8. sınıflara ayrı olarak hazırlanmış içerikler ile sunulmaktadır. Burada TEGV olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza nitelikli eğitim verme amacı taşıyoruz. Buralarda çocuklarımıza hem eğitim veriyoruz hem de çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Amacımız okulların yanında destek eğitimi verebilmek. Şu an Ateş Böceği Öğrenim Birimlerimiz daha çok deprem bölgelerinde konumlanmış bulunmakta. Şu an Şehit Zekeriya Bitmez Ortaokulunda Düş Gezgini olarak bulunmaktayız. Düş Gezgini Ateş Böceği Öğrenim Birimimiz sanatsal eğitimlerin olduğu bir TIR dorsesinden oluşmaktadır. Buradaki eğitimleri gönüllerimiz veriyor. İlk önce biz gönüllerimize eğitim veriyoruz daha sonra gönüllüler buradaki çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Gönüllülerimiz üniversite öğrencileri, memur ve öğretmenler oluşuyor. 18 yaşından büyük olan herkes gönüllü olabiliyor. Gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız TEGV’in internet sitesinden başvuruda bulunabilir veya bizlere uğrayabilirler. Burada okul öğrencilerimize eğitimler veriyoruz, tatillerde de bireysel dışarıdan öğrencilerde alabiliyoruz. Burası bir ay önce açıldı. Bir yıla kadar burada faaliyetlerimiz devam edecek çünkü bin öğrenci var buradaki bütün okullardaki öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz. Velilerden çok güzel tepkiler alıyoruz içeriyi gören vatandaşlar hayran kalıyor”

diye konuştu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta ülkesinin ve dünyanın geleceği için bir eğitim gönüllüsü olarak yola çıkan Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimiyle devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içerisinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. TEGV, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile olan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye genelinde, 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 41 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle çocuklara çağdaş bir misyon ve vizyonla eğitim desteği vermeye devam ediyor.