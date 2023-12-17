Samsun'da bir kadın, 12. kattan atlayarak intihar etti.
Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (52) adlı kadın geldiği sitede asansörle 12. kata çıkıp, apartman boşluğunun camından aşağı atladı. Gürültü üzerine baktıklarında apartman sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ve kendini atmak için söz konusu binaya gittiği öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.