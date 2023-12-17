Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 17 Aralık 2023’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

BAKAN KOCA HELALLİK İSTEDİ

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedelerden helallik istedi. İşte Bakan Koca’nın o konuşması…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18419511/bakan-koca-helallik-istedi

SON BİR HAFTADA MALATYA’DA KAÇ DEPREM OLDU? EN ÇOK HANGİ İLÇELER SALLANDI?

Malatya son birkaç haftayı sakin bir şekilde geçirirken aslında hissedilmeyen onlarca küçük sarsıntı yaşandı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18419088/son-bir-haftada-malatyada-kac-deprem-oldu-en-cok-hangi-ilceler-sallandi

BİR ZAMANLAR EN İŞLEK NOKTALARDAN BİRİYDİ MALATYA’DAKİ BU CADDEYİ TANIDINIZ MI?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Malatya artık tanınmaz halde. Eskiden şehrin en işlek noktalarından biri olan bu caddeye ise her gelen “Burası neresi?” diyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18418047/bir-zamanlar-en-islek-noktalardan-biriydi-malatyadaki-bu-caddeyi-tanidiniz-mi

BAKAN YERLİKAYA’DAN “MERCEK-8” AÇIKLAMASI ARALARINDA MALATYA DA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde aralarında Malatya’nın da olduğu 72 ilde ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini, bu kapsamda bin 335 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18416742/bakan-yerlikayadan-mercek-8-aciklamasi-aralarinda-malatya-da-var

MALATYA’DA ARAÇ ALIM-SATIM İŞLERİ NE DURUMDA? BAKAN ÇOK, ALAN YOK

Malatya’da 2. el araç fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sıfır araç fiyatlarındaki yıl sonu indirimi 2. el araç ticaretine de etki etti. Fiyatlar yüzde 30 civarında düşüş gösterdi. Düşüşe rağmen 2. el aracını satmak için pazara gelen vatandaşlar ‘Alan yok, bakan çok’ diyerek satışların durgun olduğunu belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18420262/malatyada-arac-alim-satim-isleri-ne-durumda-bakan-cok-alan-yok

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? PAZARLIĞIN İKİNCİ RAUNDU

7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar nasıl? İşte cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18420766/asgari-ucrete-yuzde-kac-zam-yapilacak-pazarligin-ikinci-raundu