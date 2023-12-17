Vatandaş ne yapsın, şoför ne yapsın?

Malatya’da yıkımlar nedeniyle trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar, bu güzergahı kullanan toplu taşıma araçlarının da rotasını doğrudan etkiliyor. Dolayısı ile toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar her gün başka bir güzergâhtan ulaşmak istediği noktaya varmaya çalışıyor. Şehirde bu çilenin ne zaman bitebileceği ise kestirilemiyor.

6 Şubat depremlerinden sonra yıkımlar sürüyor. Yıkımların devam ettiği bazı noktalarda güvenlik amacıyla yollar kapatılıyor. Hemen hemen her gün birçok noktada yolların kapatıldığı Malatya’da, toplu taşıma şoförleri ve yolcuları bu durumdan şikâyetçi.

SABİT BİR DURAK İSTİYORLAR

Yolların kapanmasıyla mecburen hem güzergâh hem durak değiştiren minibüsçüler ve otobüsçüler bu duruma sitem ediyor. Yolcular ise, her hafta başka bir yerde araç aramaktan bıkmış durumda. Yolların kapanmasıyla sadece duraklar değil güzergâhlar da değişiyor. Birçok yolcu nerde ineceğini şaşırıyor. Toplu taşıma şoförleriyse sabit bir durak istiyor.

“BİLMEDİĞİMİZ SOKAKLARI DA ÖĞRENDİK”

Mahmut gündüz adlı vatandaş,

“Toplu taşıma araçları her gün farklı güzergâhta gidiyor. Artık nerde ineceğimizi şaşırdık. Özelikle sabah saatlerinde insanlar işe gidiyor. Birçoğu da yanlış durakta iniyor ve iş yerlerine gecikiyorlar. Depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen halen bu soruna bir çözüm bulunamadı. Bilmediğimiz sokakları da toplu taşımalar sayesinde öğrendik. Yetkililer bu konuya bir el atarsa iyi olur”

ifadelerini kulandı.

“DEĞİŞİKLİKLERİ VATANDAŞA BİLDİRSİNLER”

Hakan Fidan adlı vatandaş,

“Yıkımlardan dolayı sürekli otobüs güzergâhları değişiyor. Dün Güngör Caddesi’nde yıkım olduğundan dolayı evime ulaşmadan 2 mahalle önce inmek zorunda kaldım. Bu gibi güzergâh değişikliklerinde önce vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyor. Güzergâhı sabitleyemiyorlarsa değişiklikleri vatandaşa bildirsinler”

diye konuştu.