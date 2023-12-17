İki kardeşi bıçakladı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Samsun'da iki kardeşi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler özel bir hastanede ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Emre U. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, kardeşlerin bıçaklanmasıyla ilgili 16 yaşındaki İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.B., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.