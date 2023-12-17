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AK Parti İl Kadın Kollarında merak edilen liste İşte yeni Yönetim Kurulu

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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi Başkanlığında oluşturulan yeni Yönetim Kurulu açıklandı.
AK Parti İl Kadın Kollarında merak edilen liste İşte yeni Yönetim Kurulu mask
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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi Başkanlığında oluşturulan yeni Yönetim Kurulu açıklandı.


İl Kadın Kolları Başkanı Tanrıverdi,

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz ve ilimiz için durmadan,yorulmadan yürümeye devam ediyoruz.
İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu’muzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlikte güçlüyüz"

diyerek listeyi duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

"AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi Başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulumuzun, Malatya'mıza ve partimize büyük katkılar sağlamasını diliyorum. Göreve seçilen değerli arkadaşlara, yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar temenni ederim. Ayrıca AK Parti ailemizde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum"

sözlerini kaydetti.

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17 Ara 2023 - 22:05 Malatya- Siyaset

Muhabir  Recep Bağdat

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