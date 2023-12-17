AK Parti İl Kadın Kollarında merak edilen liste İşte yeni Yönetim Kurulu

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi Başkanlığında oluşturulan yeni Yönetim Kurulu açıklandı.
İl Kadın Kolları Başkanı Tanrıverdi,
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz ve ilimiz için durmadan,yorulmadan yürümeye devam ediyoruz.
İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu’muzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz birlikte güçlüyüz"
diyerek listeyi duyurdu.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
"AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi Başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulumuzun, Malatya'mıza ve partimize büyük katkılar sağlamasını diliyorum. Göreve seçilen değerli arkadaşlara, yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar temenni ederim. Ayrıca AK Parti ailemizde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum"
sözlerini kaydetti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.