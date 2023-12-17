Adana’nın Kozan ilçesinde kız arkadaşına çarpan aracı kundaklayan ve 6 aracın yanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.
Kozan'da 16 Aralık akşamı 01 RE 069 plakalı otomobil sürücüsü Musa A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarpmıştı. Musa A.'nın kaza sonrası sanayiye bıraktığı aracı kundaklanmıştı. Alevlerin sıçraması ile iş yerindeki toplam 6 araç yanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ç, T.S. ve E.U., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Kozan Adliyesine getirildi. Kız arkadaşına araba çarptığı için kaza yapan aracı yaktığı iddia edilen E.U. ve yanındaki 2 kişinin adliyeye girerken yüzlerini kapattığı görüldü. Kozan Cumhuriyet Savcılığında ifade veren şüphelilerden E.U. tutuklanırken, T.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. K.Ç ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.