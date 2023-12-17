Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Pazarlığın ikinci raundu

7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. Peki, asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar nasıl? İşte cevabı…

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi, yani yarın ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. İlk toplantıda asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturuldu, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

İŞÇİ TARAFINDAN 5, İŞVEREN TARAFINDAN 5 VE HÜKÛMET TEMSİLCİLERİNDEN 5 KİŞİ

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve Hükûmet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor. 5 kişilik Hükûmet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TÜRK-İŞ heyetinde kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından asgari ücretle çalışan 4 işçi de bulunacak.

NASIL BELİRLENİYOR?

Komisyona Bakanlığın belirlediği üyeler arasından birisi başkanlık ediyor. En az 10 üyenin katılımı sonrası oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

OLUŞABİLECEK NET VE BRÜT RAKAMLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.