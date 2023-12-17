Malatya’da araç alım-satım işleri ne durumda? Bakan çok, alan yok

Malatya’da 2. el araç fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sıfır araç fiyatlarındaki yıl sonu indirimi 2. el araç ticaretine de etki etti. Fiyatlar yüzde 30 civarında düşüş gösterdi. Düşüşe rağmen 2. el aracını satmak için pazara gelen vatandaşlar ‘Alan yok, bakan çok’ diyerek satışların durgun olduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hem aracını satmak isteyen hem de araç almak isteyenlerin ortak bir noktada buluşması amacı ile açılan ve MOTAŞ bünyesinde hizmet veren Açık Oto Pazarı’nda bu hafta fiyatlar düşse de aracını satmak isteyenler alıcı bulamıyor.

Malatya’da 2. el araç ticaretinin merkezi olan Açık Oto Pazarı’nda bu hafta geçen haftaya oranla bir yoğunluk söz konusu. Yeşiltepe Galericiler Sitesi’nin karşısından yer alan Açık Oto Pazarı’nda satışlar biraz durgun olsa da geçen haftalara kıyasla bu hafta pazarı ziyaret edenlerin sayısı bir hayli fazla.

“GELENLER SADECE BAKMAKLA YETİNİYOR”

Aracını satmak için Açık Oto Pazarı’na gittiğini kaydeden Emre Yıldırım isimli vatandaş,

“Ben aracımı satmak için geldim. Pazar bu hafta kalabalık ama alıcı bulamıyoruz gelenler sadece bakmakla yetiniyor. Fiyatı da gayet makul ama alıcı bulamıyoruz. İki haftadır buraya geliyorum şu ana kadar henüz bir alıcı çıkmadı. Bakan çok ama alan yok”

şeklinde konuştu.

“YARI YOLDA BIRAKMAYACAK”

Açık Oto Pazarı’na araç almak için gittiğini söyleyen Şahin Koza isimli vatandaş ise,

“Araç almayı düşünüyorum onun için pazara geldim. Fiyatlar aslında geçen haftalara oranla biraz daha düşmüş ama hala yüksek. Şu an ayağımı yerden kesecek bir araç arıyorum. İhtiyacımı karşılayabilecek aynı zamanda da beni yarı yolda bırakmayacak bir araç almayı düşünüyorum. Bütçem 250 bin civarında”

ifadelerine yer verdi.

“ÇOK MALİYET GEREKTİREN ŞEYLER DEĞİL”

Geçen haftaları kıyasla pazarda bir yoğunluk olduğunu belirten Kemal Toker isimli vatandaş,

“Şu sıralar pazarda bir yoğunluk var. Ben aracımı satmak için geldim 158 bin TL. Fiyatı gayet uygun ama henüz bir alıcı çıkmadı. Birkaç eksiği var ama onlarda çok maliyet gerektiren şeyler değil”

diye konuştu.

“EKSPERTİZE GÖTÜRDÜK BİR SÜRÜ SORUN ÇIKTI”

Araç alırken ince eleyip sık dokunması gerektiğini dile getiren Ömer Polat isimli vatandaş ise,

“Ben araç almak için geldim. İkinci el de olsa bir araç alırken ince eleyip sık dokunması gerekir. Fiyatlar düşük olsa da meblağ büyük. İki hafta önce gelmiş bir araç beğenmiştim sahibi hiçbir şeyi yok dedi ekspertize götürdük bir sürü sorun çıktı. Onun için artık biraz daha temkinli yaklaşıyorum”

dedi.

“HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK”

Aracını satmak için pazara geldiğini kaydeden Hakan Çakır isimli vatandaş,

“Aracımı satmak için geldim fiyatı 295 bin TL, Çok az kullandım şimdi satıp yeni bir araç almayı düşünüyorum. Fiyatını biraz yüksek buluyorlar ama çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok. 310 bindi 295 bine kadar düşürdüm ama henüz bir alıcı çıkmadı.