Kayseri'de haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre T.'K.'dan (62) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri T.K.'nın ilçeye bağlı Ziya Gökalp mahallesi Dicle caddesi üzerinde bulunan ikametine geldi. İkamete giren ekipler, T.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından T.K.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hgastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.