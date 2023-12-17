Sivas'ın hasretle beklediği kar sonunda geldi

Türkiye’nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas’ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kente lapa lapa kar yağdı.
Sivaslıların uzun süredir hasretle beklediği kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü Sivas’ta öğle saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar, Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluşmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışını hasretle beklediklerini ifade eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.