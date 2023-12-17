17 Ara 2023 - 17:50 - Gündem

Belediye, alanları belirledi Battalgazi’de çalışmalar başlıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Biz sürekli Ankara’da, bakanlıklarla, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüyle, TOKİ’yle irtibat halindeyiz. İrtibatlar neticesinde Bakanımız da Battalgazi bölgesinde başlangıç itibarıyla 15 bin konutun inşasına hemen başlayabileceklerini söylediler. Belediye olarak alanları belirledik” dedi.