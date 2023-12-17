Malatya’da kamyonet devrildi

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Malatya-Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkiinde kamyonet devrildi.

Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, Malatya-Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı.

Kaza yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı