İnönü Üniversitesinde “İnce Saz Konseri”

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü tarafından "İnce Saz Konseri" düzenlendi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Orçun Akgün, Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray, Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akbudak’tan oluşan Beyzadeler Grubu’nun düzenlediği konsere ilgi büyük oldu.

İnühaber'in haberine göre, konserde; kanunda Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Giray, kemanda Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akbudak, tamburda Dr. Öğr. Üyesi Orçun Akgün, basgitarda Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, perküsyonda Müzik Öğretmeni Gökhan Orhan, Dicle Üniversitesi Öğr. Gör. Tuna Çetin ile öğrenciler Hakan Zengin, Emre Keskin, Dua Aslan ve Barış Öztürk yer aldı.

Yoğun ilginin olduğu konserde; “Eylül”, “Ferahfezâ Saz Semâisi”, “Batı”, “Senle Can Kürdî Saz Semâisi”, “İncecikten Bir Kar Yağar”, “Çok Aşığın Var Diyorlar”, “Kasım Ortadan”, “Balat”, “Gül Dalında Öten Bülbülün Olsam”, “Sonbahar Nihavend Saz Eseri”, “Bana Bir Aşk Masalından”, “Hicaz Mandıra” ve “Şehnaz Longa” eserleri seslendirildi.

Sürpriz eserlerin de seslendirildiği konser sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Beyzadeler Grubu’na çiçek takdim etti.