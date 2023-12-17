Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Akçin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 29, Battalgazi.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çelebi’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Muazzam Sokak, No: 8/6, Yeşilyurt.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülay Bulut’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, Taşıyıcılar Sitesi, B Blok, No: 3/8, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çeliköz’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Hindikuş Sokak, No: 5/2, Battalgazi.
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Özdürüş’ün taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Molla Kadir Sokak, Hilal Sitesi, E Blok, No: 23/2, Battalgazi.
70 yaşında vefat eden ve Yalınkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Aydoğan’ın taziye adresi: Yalınkaya Mahallesi, Akçadağ.”
Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.