Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erol Akçin’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadreddin Konevi Caddesi, No: 29, Battalgazi.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çelebi’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Muazzam Sokak, No: 8/6, Yeşilyurt.

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülay Bulut’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, Taşıyıcılar Sitesi, B Blok, No: 3/8, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çeliköz’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Hindikuş Sokak, No: 5/2, Battalgazi.

52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Özdürüş’ün taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Molla Kadir Sokak, Hilal Sitesi, E Blok, No: 23/2, Battalgazi.

70 yaşında vefat eden ve Yalınkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hamdi Aydoğan’ın taziye adresi: Yalınkaya Mahallesi, Akçadağ.”