17 Ara 2023 - 16:45 - Spor

Efsane Malatyaspor’a jest! Tüm masrafları Okyay karşıladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Latif Okyay’dan Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Efsane Malatyaspor’a jest! Okyay’ın Malatyaspor’un önümüzdeki hafta Yozgat Bozokspor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm masraflarını karşıladığı öğrenildi.