Efsane Malatyaspor’a jest! Tüm masrafları Okyay karşıladı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Latif Okyay’dan Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Efsane Malatyaspor’a jest! Okyay’ın Malatyaspor’un önümüzdeki hafta Yozgat Bozokspor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm masraflarını karşıladığı öğrenildi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Latif Okyay, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele eden Efsane Malatyaspor’u idmandayken ziyaret etti.
“SPORUN İÇİNDEYİZ”
Futbolculara moral ziyaretinde bulunan Okyay, burada gerçekleştirdiği sohbette,
”Biz arkadaşlarımızın yanındayız. Malatya Büyükşehir Belediyespor’un kulüp başkanıyım aynı zamanda. Yani sporun içindeyiz. Bizde futbol haricinde bütün branşlar var. Biz futbolu Yeni Malatyaspor olarak vermiştik. Bunun haricinde 15-16 tane branşımız var. Efsane Malatyaspor bizim için çok kıymetli. Malatya’nın değeri. Biz bunun farkındayız, sizler de bunun farkındasınız. Bizler inanıyoruz ki buradaki çabanız, buradaki enerjiniz hem büyük bir yıkım yaşayan Malatya için güzel bir moral olacak. Geçen hafta burada lideri yendiniz. Bu sizlerin onlardan iyi olduğunu gösteriyor. Kendinize güvendiğiniz zaman inşallah Yozgat’ta da galibiyet ile döneceksiniz. Buna canı gönülden inanıyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Malatyaspor Kulüp Başkanı Muhammed Güner ise nazik ziyaretlerinden dolayı Okyay’a teşekkürlerini iletti.
MASRAFLARI KARŞILAYACAK
Daha sonra Efsane Malatyaspor Kulübü tarafından paylaşılan bilgilendirme duyurusunda,
”AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Latif Okyay bugün kulübümüze gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Çarşamba günü oynanacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor müsabakasının tüm masraflarını Latif Okyay beyefendi karşılayacaktır. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz”
sözlerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.