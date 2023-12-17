Son bir haftada Malatya’da kaç deprem oldu? En çok hangi ilçeler sallandı?

Malatya son birkaç haftayı sakin bir şekilde geçirirken aslında hissedilmeyen onlarca küçük sarsıntı yaşandı. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

10-17 Aralık tarihleri arasını sakin geçiren Malatya’da ara ara küçük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, bu hafta Malatya’da kaç deprem oldu? Depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? En çok nerede deprem yaşandı?

KAÇ DEPREM OLDU?

Malatya 10 Aralık ile 17 Aralık 2023 tarihleri arasındaki süreçte, şimdiye kadar yaşanan deprem sayısı beli oldu. Sismik Harita verilerine göre şehir genelinde son bir haftada 1-3 arası büyüklüğünde 153 artçı deprem oldu.

3.0 ÜZERİ DEPREM OLDU MU?

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık veriler 3.0 ve üzeri kaç depremin olduğunu ortaya koydu. Buna göre Malatya’da yaşanan 153 depremin hiçbiri 3.0 ve üzeri büyüklüğünde değildi.

18 DEPREM 2.0 ÜZERİNDEYDİ

Sismik Harita’nın bildirdiği son bir haftalık verilere göre son bir haftada yaşanan depremlerin 18’i 2.0 ve üzeriydi. Diğer depremler ise 2’nin altında, ortalama 1.0 büyüklüğündeydi.

HANGİ İLÇEDE DEPRELER DAHA FAZLAYDI?

Depremlerin daha çok Doğanşehir ve Yeşilyurt’ta yaşandığı, ayrıca Battalgazi, Pütürge, Darende, Kale ve Akçadağ’da da yoğunluklar olduğu görüldü.