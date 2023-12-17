Kuzey Kuşak Yolu’na bağlantı yolları ekleniyor İşte Malatya’nın trafiğini rahatlatacak yol rotaları

Malatya’da trafiğin rahatlaması adına merakla beklenen Kuzey Kuşak Yolu’ndaki bağlantı yollarının çalışmaları sürüyor. Bazı incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, alternatif güzergâhlara ilişkin bilgi verdi.

Kuzey Kuşak Yolu’na yapılan bağlantı yollarındaki çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu yolların Malatya’nın gelecek yüzyıllarına hükmedeceğini söyledi.

Kuzey Kuşak Yolu ve bu yola yapılan bağlantı yollarındaki inceleme programına katılan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, ciddi emekler sarf edildiğini belirterek,

“Ergenekon Köprüsü ile Kuzey Kuşak Yolu’yla bağlantı kısmına şu anda devam ediliyor. Kuzey Kuşak Yolu’nun hem mezarlık bağlantısı hem burası Çarmuzu bağlantısı Emeksiz Caddesi bağlantısı ve Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile birleşme bağlantıları var. Kuzey Kuşak Yolu’yla beraber bu bağlantı yolları da paralel olarak bitmek üzere. Burada çok ciddi bir emek var. Bu bölgede yol düzenlemesi, ışıklandırma ve buna benzer hiçbir şey yoktu. Yol projesi ile beraber şu anda tamamını bitme aşamasına getirdik”

dedi.

MALATYA’NIN GELECEĞİNE HÜKMEDECEK

İnceleme programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesinde çalışan ekiplere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Gürkan,

“Ergenekon Köprüsü ve Alparslan Türkeş Bulvarı diye tabir ettiğimiz bölgede Kuzey Kuşak Yolu’yla bağlantı yolunun çalışmalarını görmek maksadıyla incelemelerde bulunmaya geldik. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol medeniyettir. 21. yüzyılda artık asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak dedik ve bu konuda gerek kırsal kesimlerde yapmış olduğumuz çalışmalarda, gerek şehir merkezindeki yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı arkadaşlarımız hakikaten tarihi destanlar yazdılar. Ben bu anlamda Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir taraftan Kuzey Kuşak Yolu’na bağlantılar verirken, diğer taraftan alternatif yol olarak yapmış olduğumuz Anayurt Bulvarı’ndan ilerisinde Malatya'nın tek arteri olan ana caddesine ve üstte Danişmend Gazi ve Alp Er Tunga Bulvarı’na bağlanan bir yol. Bu yol sadece burası ile kaim bir yol değil aynı zamanda bu yolla beraber bu yola paralel yolların gerek Kaynarca, gerek Emeksiz Caddesi bağlantısı ve Dilek Mahallesi ile Şehir Mezarlığı yoluna bağlantılar da bu yolla sağlanacaktır. Diğer taraftan tren yolu ile birlikte Topsöğüt’ten Sivas Caddesi’ne bağlanacak. Aşağısında da Kuzey Çevre Yolu’na bağlanan büyük bir yol arteri ağı yapılıyor. Dolayısıyla bu çalışmalar Malatya'nın geleceğine ve gelecek yüzyıllarına hükmedecek”

sözlerine yer verdi.

MALATYA’NIN ALTERNATİF YOLU YOKTU

“Malatya'da şimdiye kadar hiç alternatif yolu olmayan bir şehirdi. Şehrimizin tek ana bulvarı olan, aksı olan, uluslararası ve şehirler arası yolu olan ve Malatya'nın da ana caddesi olan İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Kışla Caddesi’nin hem üstte hem de güneyinde yeni alternatif yollar yapılarak, bu şehrimizin trafik anlamında rahatlatılması için büyük gayretler gösteriyoruz”

diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim için mevsimler çok da önemli değil. Gece gündüz demeden bütün ekiplerimiz sahanın her tarafında yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu yol aynı zamanda 50 metrelik bir yoldur. Bu yolun bir taraftan ışıklandırmaları, bir taraftan bisiklet yolları, bir taraftan orta refüj ve aydınlatmalarıyla beraber hakikaten şehrimizin güzide, mümtaz bir yol ağı şeklinde hizmet edecektir. Bu çalışmaların Malatya'mıza, bölgemize ve bölge şehirlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: BÜLTEN