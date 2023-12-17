Kış geldi, işleri açılacak derken…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerinin artacağı düşünülen aktarlar, düşünülenin tam aksine sorunlarla mücadele ediyor. Depremlerle birlikte müşterilerinin marketlere kaydığını ifade eden aktarlar, hizmet ettikleri konteyner çarşıda yaşadıkları sorunlardan da şikayetçiler.

Merkez üssü Malatya olmasa da, Malatya’yı yerle bir eden depremlerden vatandaşlar gibi esnaflar da büyük bir oranda etkilendi. Konteyner çarşılara taşınan ve burada yaşam mücadelesi vermeye başlayan esnaflar, bir türlü istedikleri randımanı alamadılar. Bu esnaflardan birisi de aktarlar. Aktarlar da diğer esnaflar gibi neredeyse bir çıkmaza düşerken, BUSABAH Medya’ya konuşan ve sorunlarını anlatan Aktar Alaattin Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçici konteyner ticaret alanında faaliyet gösteren Aktar Alaattin Arslan, depremlerden önce Akpınar’da hizmet ettiğini söyledi.

“Dükkânımız yıkıldı ve bize buraya tahsis ettiler” diyen Arslan, “İlk deprem olduğunda bir ay kadar Trabzon’da gittik, yeğenimin yanında kaldık. Ondan sonra çıktık geldik, Ramazan ayını burada geçirdik. Bu çarşı konteyner yapıldıktan sonra kura sonucu bize de çıktı. Bizde geldik buraya yerleştik. Ticari faaliyetlerimize devam ediyoruz”

dedi.

“IHLAMURA RAĞBET ÇOK”

Kış çaylarında rağbetin ıhlamura yönelik olduğunu belirten Arslan,

“Kış çayları genellikle grip ve nezle olanlara iyi geliyor. Ihlamura talep daha çok. Vatandaşlara tavsiyem karışım yapsınlar. Kendi karışımlarını yapsalar daha iyi. Herkes karışım yapmaya uğraşmıyor ama en faydalısı bu oluyor. Hazır demlik çaylar daha kolay olduğu için rağbette bu yöne oluyor”

şeklinde konuştu.

HANGİ KIŞ ÇAYLARI VAR?

Kış çaylarından kısaca bahseden Arslan,

“Ihlamur var, ada çayı var, kış çayı var karışık olandan, kuşburnu var, Melisa çayı var, mate çay var, yeşil çay var, zerdeçal var, zencefil var ve atom çayı var. Vatandaşlar en çok atom çayına ilgi gösteriyor. Çünkü hazır aynı kesme şeker gibi alıp suyun içine atıyorlar, hazır oluyor. İçinde bütün malzemeler var”

ifadelerini kullandı.

“ESKİSİ KADAR BAHARATÇILARA RAĞBET KALMADI”

Eskisi kadar baharatçılara rağbetin olmadığını dile getiren Arslan,

“Eskisi kadar baharatçılara rağbet kalmadı. Şimdi marketlerde de hazır paketleri satılıyor. Millete onlara rağbet ediyor. Bir de hijyene takılıyorlar. Baharatçıların çok hijyenik olmadığını düşünüyorlar ama bu yanlış bir düşünce. Bunlara rağmen yine de satılıyor ama çok fazlasıyla rağbet yok. Malatya'da doğru düzgün kimsede kalmadı. Kalanların çoğu da konteynerde kalıyor. Konteynerler küçük olduğu için fazla malzeme alsa elinde kalıyor. 100 gram alacaksa 50 gram alıyor, yerim yok diyorlar. Onlarda kendilerince haklılar”

şeklinde konuştu.

“YAĞMUR YAĞINCA DİREK İÇERİYE SU GİRİYOR”

Konteyner çarşıdaki sorunlara da değinen Arslan,

“Belediye böyle bir yer tahsis etmiş ama burayı yapan firma yanlış yapmış. Üstte file atmışlar ancak yağmur yağınca direk içeriye su giriyor. Malzemelerimiz çok olduğu için içeri alıyoruz bu sefer de müşteri içeri giremiyor. Yağmur yağınca üstte geçici bir branda attık. Branda da akar olmadığı için su birikiyor. Parası olan sac yaptırdı, parası olmayan onu da yapamadı. Buranın en büyük sıkıntısı bu oluyor. Ayrıca burada güvenlikte büyük bir problem. Elektriklerimiz sürekli gidiyor, trafo elektrik atıyor. Bunlarda başka sorunlarımız”

açıklamalarında bulundu.