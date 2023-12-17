Bir zamanlar en işlek noktalardan biriydi Malatya’daki bu caddeyi tanıdınız mı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Malatya artık tanınmaz halde.

Eskiden şehrin en işlek noktalarından biri olan bu caddeye ise her gelen “Burası neresi?” diyor.

Malatya tarihinde bu kadar büyük bir yıkıma uğramadı. Malatya’nın can merkezi neredeyse boş bir tarlayı andıracak duruma geldi. En işlek caddeler bile tanınmaz hale gelirken, Malatya’nın meşhur caddelerinden olan o nokta da görenleri hüzne boğuyor. İşte o caddeden kareler…

ESKİYE DAİR BİR İZ KALMADI

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi’nde bulunan ve çarşı merkezin en işlek caddelerinden biri olan Arslantepe Caddesi’nde eskiye dair bir iz kalmadı. Şubat depremleri bu caddede bulunan iş yerlerini, konutları, parkları ve okulları da yıktı geçti. Peki, Arslantepe Caddesi’nde çalışmalar ne zaman başlayacak? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

CADDEDE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arslantepe Caddesi’nde yıkımın çok olmasından sonra caddenin ne zaman inşa edileceği merak konusu oldu. Bu bağlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçen hafta yapılan Meclis toplantısında Arslantepe Caddesi ile çevreyolu arasındaki kesimde konut yapılması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye taleplerini ilettiklerini söyledi.

“HEMEN YARIN BAŞLAYALIM” DEDİ

Başkan Güder, Bakan Özhaseki ile arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

“Bakan bey, ‘Siz yerleri boşaltın, bize verin. Hemen yarın başlayalım’ dedi. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir ile bunları konuşmamız ve işleri hızlandırmamız gerekiyor. Arslantepe Caddesi ile çevreyolu altında hemen hemen hiç bina yok. Oranın da hemen proje çalışmasını yapıp bakanımızın sözüne binaen yollayacağız”

ifadelerini kullandı.