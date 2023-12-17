Başkan Çınar, ders çalışan öğrencileri ziyaret etti

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan kültür ve sanat merkezleri öğrencilere rahat bir ortamda derslerine çalışma fırsatı sunuyor. Yeşilyurt Belediyesine ait eğitim merkezlerinden sürekli istifade ettiklerini söyleyen öğrenciler,

“Kültür merkezlerinin sessiz ve rahat ortamlarında derslerimize çalışıyoruz, kitabımızı okuyoruz, görevli personeller ise bizimle yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a bu güzel imkânları bizlere sunduğu için teşekkür ediyoruz”

şeklinde konuşup memnuniyetlerini dile getirdiler.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek burada derslerine çalışan öğrencileri ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin planlı ve sistemli bir şekilde derslerine çalışmaları için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Ders çalışmak ve kitap okumak için Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’ne giden öğrenciler ile yakından ilgilenerek, herhangi bir talepleri olup olmadığını soran, öğrencilerin ders durumları ve çalışmaları hakkında da bilgiler edinen Başkan Çınar, onlara kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eğitim hizmetlerine ciddi bütçeler ayırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, öğrencilere girecekleri sınavlarda başarılar diledi. Öğrencilere tecrübe aktarımında da bulunan Başkan Çınar, her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Kaynak: BÜLTEN