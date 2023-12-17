Elazığ’da yaban keçisi envanter çalışması

Elazığ’da yaban hayatının ve gerekse türlerin habitatlarının sürdürebilir yönetimi için envanter çalışması yapıldı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Karakoçan ilçesi Zilderesi bölgesinde yaban hayatının, türlerin habitatlarının sürdürebilir yönetimi, sahalardaki popülasyonların büyüklükleri, dağılımları ile popülasyonlardaki zaman içerisinde meydana gelen değişimler ve habitatların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla yaban keçisi envanter çalışması yapıldı. Yapılan envanter çalışmalarında bu bölgedeki yaban keçisi popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunarken, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine ve koruma-kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Teknik personelleri, yöredeki rehberlerin katıldığı 15 kişiden oluşan envanter ekibi alandaki gözleklerde konuşlanarak ve izleme yaparak envanter çalışması tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı