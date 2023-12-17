Sokak hayvanları için mama bıraktılar

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timi, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanların besleneceği noktalara mama bırakıyor.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını unutmuyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çalışma yapan tim, kenttin belirli noktalarına sokak hayvanlarının beslenmesi için mamalar bırakıyor. Özellikle parklara ve yol kenarlarına mama bırakan ekipler, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.
HAYDİ mobil uygulaması üzerinde gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, suçlulara idari ve adli işlem yapıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.