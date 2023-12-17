Sahte kimlikle sınava gireceklerdi, yakalandılar

Kırşehir'de yapılan SRC sınavlarında sahte kimlik düzenleyerek başkasının adına sınava girmek isteyen 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'nda sahte kimlik düzenleme suretiyle başkaları adına sınava giren, haksız rekabete yol açarak menfaat sağlamaya aracılık eden 'joker' olarak tabir edilen toplan 21 şüpheli, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada yakalandı.
'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçlarından 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.