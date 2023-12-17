Erzurum'da karla mücadele

Erzincan şehir merkezinde görülen yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da aralıklı yağmur yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışı, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidinde etkili oldu. Karayolları ekipleri geçit güzergahlarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.