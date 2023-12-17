Erzurum'da en çok bu isimler tercih ediliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Erzurum’da 2022 yılında yeni doğan çocuklardan erkeklerde Ömer Asaf, kızlarda Zümra ismi en çok kullanıldı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine bakıldığında; Erzurum’da 2022 yıl içerisinde doğan bebeklere en çok verilen ilk 10 isim içinde erkeklerde; Ömer Asaf, Alparslan, Ali Asaf, Hamza, Yusuf, Göktuğ, Muhammed Ali, Alperen, Eymen ve Miraç oldu. Kızlarda ise; Zümra, Zeynep, Asel, Ecrin, Elif, Azra, Asya, Zehra, Hiranur ve Yüsra olarak kayıtlara geçti.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2022 verilerine göre nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok kullanılan erkeklerde 6 bin 754 Ahmet, 5 bin 915 Mustafa, 5 bin 914 Yusuf, 5 bin 18 Murat, 4 bin 900 Mehmet, 4 bin 364 Ömer, 4 bin 236 İbrahim, 3 bin 386 Ali, 3 bin 248 Muhammet ve 3 bin 231 Fatih olurken kızlarda 7 bin 424 Zeynep, 7 bin 109 Fatma, 6 bin 310 Elif, 5 bin 762 Ayşe, 5 bin 475 Hatice, 4 bin 461 Emine, 3 bin 459 Meryem, 3 bin 272 Merve, 2 bin 942 Esra ve 2 bin 807 Kübra oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.