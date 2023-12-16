Güneş patlamaları neden olur?  Elektrik kesintileri ile bir bağlantısı var mı?

Astronomi uzmanı Oralhan, güneşin durağan bir cisim olmadığını, kendi içinde fırtınaların ve aktivitelerin yaşandığını belirtti. Güneşin manyetik aktivitelerinden kaynaklanan patlamaların zaman zaman yüksek enerjili plazma maddelerini dünyaya gönderdiğini söyledi. Ancak bu tür olayların güneşin doğasında bulunan ve tahmin edilebilen durumlar olduğunu, astronomlar tarafından 11 yıllık bir çevrimle tahmin edildiğini ifade etti.

2024-2025 yıllarında büyük bir aktivasyon beklediklerini belirten Doç. Dr. İnci Akkaya Oralhan, bu aktivitenin yere yakın uyduları anlık veya saatlik olarak etkileyebileceğini vurguladı. Ancak bu etkilerin güneşten gelen yüksek enerjili plazmanın dünya atmosferine girmesiyle sınırlı olduğunu ve hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Elektrik kesintileri konusuna da değinen Oralhan, güneş patlamalarının elektrik hatları üzerinde kısa süreli etkiler yaratabileceğini ancak bunun genellikle hızlı bir şekilde çözülebilecek bir sorun olduğunu söyledi. Güneş patlamalarının elektrik kesintilerine bağlanacak şekilde ciddi bir öngörülerinin olmadığını belirtti.

Bu açıklamalarla, güneş patlamalarının beklenen aktivasyonunun genel olarak günlük hayatı ciddi şekilde etkilemeyeceği ve bilim insanlarının bu tür olayları önceden tahmin edebildiği vurgulanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı