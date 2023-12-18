Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

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T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/105 Esas

DAVALILAR : 1- GÜL-BA GIDA TEMİZLİK YEMEK HİZMETLERİ ZİRAİ İLAÇLAMA OTOMASYON İNŞAAT SPOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın yıkıldığını, bina özelliğini yitirmiş gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı: Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur. (HMK 122,126 ve 129 Maddeleri) 11/12/2023