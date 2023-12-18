Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

İLAN
T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/105 Esas
DAVALILAR : 1- GÜL-BA GIDA TEMİZLİK YEMEK HİZMETLERİ ZİRAİ İLAÇLAMA OTOMASYON İNŞAAT SPOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın yıkıldığını, bina özelliğini yitirmiş gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı: Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur. (HMK 122,126 ve 129 Maddeleri) 11/12/2023
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.