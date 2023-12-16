Fendoğlu sordu Bakan Yerlikaya yanıtladı İşte merak edilen o soruya gelen yanıt

Fendoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birçok binanın yıkıldığı ve hizmetlerin geçici olarak konteynerlerde ve diğer kamu kurumlarında sürdürüldüğü belirtti. Ayrıca, personelin ikamet sorunu nedeniyle konteynerlerde, yurtlarda ve komşu illerde kaldığına vurgu yaptı.

Fendoğlu konuyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ileterek, “Sayın İçişleri Bakanım, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden Malatya'da Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 10 adet hizmet binamız ile lojmanlarımız etkilenmiş ve yıkılmıştır. Hizmetler konteynerlerde ve çeşitli kamu kurumlarından geçici tahsis edilen yerlerde yürütülmektedir. İkamet sorunu nedeniyle kimi personelimiz hâlâ konteynerlerde, yurtlarda ve komşu illerde kalmaktadırlar. Bu kapsamda, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğümüz, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binamız, Battalgazi ilçemiz ile Doğanşehir ve Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz lojmanları, Beydağı Polis Merkez Amirliğimiz, depo kademe hizmet binası personellerine barınma imkânı sağlamak için dış ilçelerimiz de dâhil olmak üzere il merkezinde 500 adet lojman yapımı inşaatlarının 2024 yatırımına alınması ve hizmetlerimizin aksamaması yönünde Malatya Emniyet Müdürlüğümüzün yeni araçlarla takviye edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi.

Fendoğlu’nun konu ile ilgili sorusuna İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yanıt verdi.

Yerlikaya , “Malatya ilinde, Emniyet Genel Müdürlüğü inşaatı yatırımında olan Arapgir Lojmanı hizmet binası, Hekimhan ilçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt Sanayi Polis Merkezi Amirliği inşaatları devam etmektedir. Deprem sonrası yatırım programına alınan Battalgazi ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri, Malatya Polis Okulu proje çalışmaları devam etmektedir. Çevik Kuvvet Özel Harekât Müdürlüğü, Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kademe binası ve Emniyet Müdürlüğü ek binalarının 2024 yılı yatırımına alınması için yatırım tekliflerimiz yapılmıştır.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN