Trafik kazasında acı kayıp

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y idaresindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazan Yılmazer'e (51) çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan Yılmazer ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Yılmazer’i Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Yılmazer doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.