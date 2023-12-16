Çocuğunuza 'yaramaz' deyip geçmeyin!

Çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklarından biri olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), tedavi edilmediği takdirde hem çocukları hem de aileleri etkiliyor. Halk arasında çoğu zaman "hareketli çocuk" tanımlaması ile fark edilemeyen bu rahatsızlık sonrası ise derse konsantre olamama, toplanan dikkati koruyamama, hayallere dalma ve kendi dünyalarına kapanma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

"OKUL BAŞARISINDAKİ DÜŞÜKLÜK EN BÜYÜK BELİRTİLERDEN"

Çocuklarda ve gençlerde okul başarısındaki düşüklüğün dikkat eksikliğinin en büyük belirtilerinden olduğuna dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Dikkat eksikliğine baktığımız zaman yaş ve cinsiyete göre değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuk ve gençlerde, okul başarısındaki düşüklük bize dikkat eksikliği olarak en büyük belirtilerdendir. Bu tip yetişkin ve çocuklar derse konsantre olamıyor, toplanan dikkati koruyamıyor, hayallere dalıyor ve kendi dünyasına kapanıyor. Anlatılan şeyleri sonuna kadar dinleyemeyen, çok konuşan ama karşısındaki kişilerin konuşmasını bitirmesini beklemeyen ve aşırı hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"BU BİR YARAMAZLIK DEĞİL, BİR RAHATSIZLIKTIR. ANNE VE BABALARIN BUNU ÇOK İYİ BİLMELERİ GEREKİYOR"

Yaramazlık ile rahatsızlığın farklı olduğuna değinen Rehberlik Uzmanı Aladağ, "Bu çocuklar yine aynı şekilde çok hareketli olabiliyor. Burada en önemli dikkat çeken nokta ise yaramazlık ile rahatsızlığın farklı olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Tedavi yöntemlerinde de yaş ve cinsiyete göre değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle terapi yöntemleri, ilaçlı ve ilaçsız olarak görülebilirken başka bir önemli nokta ise yaşam biçimlerini değiştirmeleri gerekiyor. Burada anne, baba ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Çocukları çok iyi tanımalılar ve eğer bu çocuklara tıbben bir tanı konulmuş ise bu tanıya göre hareket edilmeli. Bu bir yaramazlık değil, bir rahatsızlıktır. Anne ve babaların bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bu çocuklar yaramaz olduğu için değil, rahatsız oldukları için böyle davranıyorlar. Bu nedenle bu anlamda kesinlikle bir doktora gidilmeli ve bu doktorun tavsiyeleriyle tedavi yöntemlerine başvurulmalı" şeklinde konuştu.

"EBEVEYNLERİN ÖĞRETMENLERLE CİDDİ ANLAMDA İŞ BİRLİĞİ YAPMASI GEREKİYOR”

Çocuğun takibinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Aladağ, "Ama halk arasında duyulan, bilinen genelgeçer tedavi yöntemlerini kullanmamalılar. Yani çocukların bilimsel anlamda tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Ebeveynlerin öğretmenlerle ciddi anlamda iş birliği yapması gerekiyor. Egzersizler çok önemli. Beslenme çok önemli. Uyku düzenleri çok önemli ve çağımızın en önemli hastalığı olan teknoloji bağımlılığı bu dikkat eksikliğini arttırmış durumda. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde teknoloji bağımlılığının belli bir noktada tutulması, teknolojiye ayrılan zamanın kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı