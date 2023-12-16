Uçuşlara ‘sis’ engeli

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı yarın sabah 11.00’e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı