- Bölge

Uçuşlara ‘sis’ engeli

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Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

16 Ara 2023 - 22:59 Diyarbakir- Bölge

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