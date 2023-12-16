İşte Beşiktaş’ın toplam borcu

Beşiktaş Kulübü’nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olduğu duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı