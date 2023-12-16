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İşte Beşiktaş’ın toplam borcu

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 Beşiktaş Kulübü'nün borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olarak açıklandı.
İşte Beşiktaş’ın toplam borcu mask
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Beşiktaş Kulübü’nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olduğu duyurdu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Özgür Şentürk, son dakika

16 Ara 2023 - 22:56 - Spor

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