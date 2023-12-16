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Buse Tosun Çavuşoğlu, yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi

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Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.
Buse Tosun Çavuşoğlu, yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi mask
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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği(UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği, Türkiye Güreş Federasyonu

16 Ara 2023 - 22:51 - Spor

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