Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, Atletik Performans Antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde çalışmalarına devam ettiler.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.