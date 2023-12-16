16 Ara 2023 - 22:47 - Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.