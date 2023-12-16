2024 yılında turist sayısında rekor bekliyor

Türkiye turizm sektörü adına 2023 yılına kötü başlasa da yeni yıla yaklaşırken sektörde toparlanma gördü. 2024 yılına da bu toparlanmanın daha da yüksek olacağı ve turizmde rekorlar kırılacağı belirtiliyor. Özellikle Türkiye'nin lokomotif ülkeleri olan Rusya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Alman genç turistler ve bu ülkelere yeni katılan Polonyalı vatandaşların 2024 yılında Türkiye'ye yoğun ilgisinin olacağı belirtiliyor. Bunların yanı sıra yerli turistlerinde 2024 yılında tatil yapabilmek için erken rezervasyonları doldurdukları belirtildi.

"2024 TURİZM SEKTÖRÜ ADINA ÇOK İYİ BİR YIL OLACAK"

2024 yılının turizm alanında çok hareketli geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Zafer Alkaya, "2024 yılına yaklaşırken elimize geçen rakamlara baktığımızda iyi bir yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Beklenmedik bir sorun çıkmadığı sürece 2024 yılını çok iyi bir sezon olacağını öngörüyoruz. Hem iç piyasada hem de yurtdışı pazarımızda güzel bir sezon yaşayacağız. 2023 bizim için daha iyi bir sene olabilirdi. 2023 yılı başlangıcımız kötü olsa da son aylarda büyük bir talep patlaması yaşandı. Belli dönemler için üst segment satışlarında büyük bir sıkıntı yaşadık. Turizm hareketi genelinde bir etki yaptı. Ekonomik ürünlerimize baktığımızda ise çok özel ve iyi bir sezon yaşadığımızı belirtmek isterim. 2024 yılında bu durumu aşacağımızı ve başlangıcından itibaren çok hareketli ve yoğun bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"YENİ PAZARIMIZ POLONYA OLURKEN İNGİLTERE'DEN BEKLENTİMİZDE YÜKSEK"

Polonya ve İngiltere vatandaşlarının 2024 yılında Türkiye'yi seçeceğini belirten Alkaya, "Turist aldığımız lokomotif ülkeler yıllardan beri Almanya, Rusya, Orta Doğu ülkeleri ayrıca Rusya’nın türevi olarak nitelendirdiğimiz ülkeler buralardan yıllardan beri çok fazla turist alıyoruz. 2024 yılında da bu ülkelerden turist almaya devam edeceğiz. Son yıllarda yükselen bir pazarımız oluştu. Bu parlayan pazarımız Polonya. 2024’de bu ülkeden daha fazla turist çekeceğimizi düşünüyorum. İngiltere bizim için 3’üncü Pazar olmaya başlıyor. İngiltere’den beklentimiz daha yüksek" dedi.

"BEKLENTİMİZİ KARŞILAMAYACAK ÜLKELER OLACAK"

Beklentilerin altında kalacak ülkelerin olduğunu belirten Alkaya, "2024 yılında beklentimizi karşılamayacak ülkeler bulunuyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki ve Orta Doğu’daki gerilim bizi çok etkiledi. 2024’de tabi ki bu ülkelerden gelen turist sayımız oldukça düşük olacak. Normalde bu ülkelerden her zaman en yüksek Turist sayısını elde ediyorduk ama beklenmedik gelişmeler savaşlar bu sayıları düşürecek" şeklinde konuştu.

"ERKEN REZERVASYON KÜLTÜRÜ YERLİ TURİSTİ CEZBEDİYOR"

Erken rezervasyon kültürünün yerli turisti çektiğini belirten Alkaya, "Rakamsal anlamda bir şey söylemek erken fakat 2024’ün 2023 ve 2022 yılına göre çok daha parlak ve turist sayısını katlayacak bir yıl olacağını düşünüyorum. 2023 yılında zirve yerli turistin oldu. Bizim için çok iyi bir gelişme. Giderek artan erken rezervasyon kültürü yerli turisti çekmeye devam ediyor. Erken rezervasyonla çok daha uygun tatil paketleri alınabiliyor. Yerli turisti bu paketler de cezbediyor. 2024’de iç turizmde hareketli bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL TURİZMİNDE YENİDEN MARKA DEĞERİ YÜKSEK FUTBOL TAKIMLARINI SAHALARIMIZA DÖNDÜRMELİYİZ"

17 golf sahası ve 50 beş yıldızlı lüks oteliyle yılda 120 bine yakın golf oyuncusunu ağırlayan Belek’in önümüzdeki dönemde golf ve spor turizminde de öne çıkacağına dikkat çeken Alkaya, “Özellikle İngilizler Belek’e golf için geliyorlar. Bizim otelimizde ise İngiliz turistlerin ağırlığı yüzde 30’u geçmiş durumda. Eskiden pansiyonları tercih eden İngilizler artık ailece 5 yıldızlı tesislerin potansiyel müşterisi haline geldiler. Pek çok sayıdaki golf sahasıyla yılda 6 milyar dolar gelir elde eden, turizmde ki en büyük rakibimiz İspanya örneğinde olduğu gibi golf turizmine yeni yatırımlar yaparak biz de önemli bir turizm geliri elde etme şansını mutlaka yakalamalıyız. Son dönemlerde Futbol başta olmak üzere spor turizminde Belek ciddi destinasyonlardan biri olabilecek şartlara sahiptir. 2023’te 20 takımın antrenmanına ev sahipliği yaptık. 2024’te 25 takım ağırlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı